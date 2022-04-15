Женская сборная Украины по теннису / фото twitter.com/BJKCup

15-16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против сборной США. Матч пройдет в американском Эшвилле.

В преддверии матча организаторы соревнований запустили благотворительный сбор средств "TennisPlaysForPeace" ("Теннис играет ради мира") на поддержку украинских граждан, которые пострадали от военной агрессии России. 

Уже собрана очень солидная сумма в размере 940 тысяч долларов. Об этом сообщается на официальном аккаунте турнира в Твиттере.

twitter.com/BJKCup

Перед началом турнира команда США заявила, что поддерживает Украину в столь непростое для страны время.

Добавим, что сборная Украины сыграет против американок не своим сильнейшим составом. Элина Свитолина и Марта Костюк вынужденно пропускают матчи из-за травм.

Состав национальной сборной Украины:

  • Даяна Ястремская
  • Катарина Завацкая
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок

15 апреля в первом поединке Даяна Ястремская сыграет против Элисон Риск. Также в этот день свой поединок проведет Катарина Завацкая, которая встретится с Джессикой Пегулой.

16 апреля состоятся сразу три матча. Ястремская сыграет против Пегулы, Завацкая сразится с Риск, а сестры Киченок будут противостоять против пары Дези Кравчик / Шелби Роджерс.

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