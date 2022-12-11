Теренс Кроуфорд отправил соперника в нокаут в шестом раунде.

В ночь с 10 на 11 декабря в Омахе (штат Небраска, США) чемпион мира по боксу по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд нокаутом победил россиянина Давида Аванесяна и успешно защитил свой пояс.

Поединок не прошел и половины запланированной дистанции. В шестом раунде Теренс отправил соперника в нокаут жестким правым хуком.

Продолжить бой россиянин после пропущенного удара уже не смог. После нокаута секунданты и врачи еще очень долго приводили Аванесяна в сознание.

Видео дня

Видео нокаута:

Отметим, что это уже шестая успешная защита титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе для Теренса Кроуфорда.

За это сражение Кроуфорд заработал около 10 миллионов долларов.

Слова Теренса Кроуфорда после боя:

"В первых раундах я просто разминался. Я начал набирать темп, поднимать ноги, и я поймал его на крючок. Я знал, что он будет делать.

Я знал, что он будет менять правостороннюю и левостороннюю стойку. Знал, что он будет противодействовать и давить на меня", - сказал Теренс.

Добавим, что в андеркарте боя Кроуфорд - Аванесян украинский боксер наилегчайшего веса Арнольд Хегай разделенным решением судей победил мексиканца Эдуардо Байеса.

Кроуфорд - Аванесян: после боя

Кроуфорд одержал десятую победу нокаутом подряд. На счету американца 39 побед в 39 боях.

35-летний Кроуфорд считается одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Для Аванесяна это поражение прервало серию из шести побед нокаутом подряд.

В активе 34-летнего россиянина также 29 побед, одна ничья и четыре поражения на профи-ринге.

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