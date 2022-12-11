В ночь с 10 на 11 декабря в Омахе (штат Небраска, США) чемпион мира по боксу по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд нокаутом победил россиянина Давида Аванесяна и успешно защитил свой пояс.
Поединок не прошел и половины запланированной дистанции. В шестом раунде Теренс отправил соперника в нокаут жестким правым хуком.
Продолжить бой россиянин после пропущенного удара уже не смог. После нокаута секунданты и врачи еще очень долго приводили Аванесяна в сознание.
Видео нокаута:
Massive knockout from Terence Crawford #CrawfordAvanesyanpic.twitter.com/HYaO4se04G— Ben Damon (@ben_damon) December 11, 2022
Отметим, что это уже шестая успешная защита титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе для Теренса Кроуфорда.
За это сражение Кроуфорд заработал около 10 миллионов долларов.
Слова Теренса Кроуфорда после боя:
"В первых раундах я просто разминался. Я начал набирать темп, поднимать ноги, и я поймал его на крючок. Я знал, что он будет делать.
Я знал, что он будет менять правостороннюю и левостороннюю стойку. Знал, что он будет противодействовать и давить на меня", - сказал Теренс.
Добавим, что в андеркарте боя Кроуфорд - Аванесян украинский боксер наилегчайшего веса Арнольд Хегай разделенным решением судей победил мексиканца Эдуардо Байеса.
Кроуфорд - Аванесян: после боя
- Кроуфорд одержал десятую победу нокаутом подряд. На счету американца 39 побед в 39 боях.
- 35-летний Кроуфорд считается одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
- Для Аванесяна это поражение прервало серию из шести побед нокаутом подряд.
- В активе 34-летнего россиянина также 29 побед, одна ничья и четыре поражения на профи-ринге.