Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился целью на будущее.

24-летний американец в эфире ESPN выразил свое желание провести бой против 30-летнего шотландца Джоша Тейлора (18-0, 13 КО), который является абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории.

"Я хочу драться в ноябре и выберу для боя Джоша Тейлора. Сразу же дайте мне его в первом полусреднем весе. Мы можем поставить на кон все наши титулы в легком и первом полусреднем дивизионах. Можно даже провести этот поединок в промежуточном весе - 62,4 кг. Давайте устроим это", - сказал Лопес.