Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко высказался о действиях полка "Азов", который обороняет Мариуполь от российских захватчиков.
В своем Инстаграме непобедимый боксер отметил героизм воинов "Азова".
"Гордость жить с этими ребятами в одно время и в одной стране. О них будут слагать легенды.
"Азов"! Сила, дух, свобода, бесстрашие. Преданность своему государству до конца", - написал Сиренко.
Бойцы "Азова" вместе с другими формированиями ВСУ продолжают героически сдерживать оккупантов в заблокированном Мариуполе.
Ранее УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом "Стяуа" из-за высказываний его президента, который назвал полк "Азов" нацистами.
Блокада Мариуполя: что известно
- С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушено 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.
- В последнее время в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали" стреляют из артиллерии и танков по жилищному сектору. Часть города уже находится под контролем россиян.