Владислав Сиренко высказался о полке "Азов", который держит оборону Мариуполя.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко высказался о действиях полка "Азов", который обороняет Мариуполь от российских захватчиков.

В своем Инстаграме непобедимый боксер отметил героизм воинов "Азова".

"Гордость жить с этими ребятами в одно время и в одной стране. О них будут слагать легенды.

"Азов"! Сила, дух, свобода, бесстрашие. Преданность своему государству до конца", - написал Сиренко.

Бойцы "Азова" вместе с другими формированиями ВСУ продолжают героически сдерживать оккупантов в заблокированном Мариуполе.

Ранее УНИАН сообщал, что киевское "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом "Стяуа" из-за высказываний его президента, который назвал полк "Азов" нацистами.

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