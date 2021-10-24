Нико Али Уолш и Эван Холифилд делают первые шаги в профи.

В ночь с 23 на 24 октября в США прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой между Шакуром Стивенсоном и Джемелом Херрингом за пояс чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе, завершившийся победой первого.

Этот вечер бокса был примечателен тем, что в андеркарте в ринг вышли сразу два наследника легендарных бойцов Мохаммеда Али и Эвандера Холифилда. Зрители увидели бои внука Али - Нико Али Уолша, а также сына Холифилда - Эвана Холифилда.

Оба молодых бойца победили брутальными нокаутами.

Уолш, выступающий в среднем весе, провел свой второй бой на профи-ринге и одержал вторую победу. Он нокаутировал Джеймса Уэсли (1-1, 0 КО) в третьем раунде.

Эван Холифилд (8-0, 6 КО) уже во втором раунде "вырубил" Чарльза Стэнфорда (6-4, 3 КО). Сын легендарного экс-чемпиона выступает в первом среднем весе.

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Автор: Антон Дударь