Тарас Шелестюк уверен в легкой победе Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа.

В субботу, 26 августа, состоится бой обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка.

Своим прогнозом на титульный поединок поделился известный украинский боксер Тарас Шелестюк.

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"Мой прогноз, что это будет легкий бой для Сани Усика, и он сделает шоу и завершит поединок нокаутом после 6-го раунда, не раньше. Потому что нужно дать зрителям шоу и Усик это сможет сделать", - написал Шелестюк в своем Инстаграме.

Поединок Усик - Дюбуа пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Tarczynski Arena". Также в андеркарде этого поединка выступят известные украинские боксеры: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

Для украинского боксера это будет 21-й бой в профессиональной карьере. В предыдущих 20 поединках Усик одержал 20 побед. В послужном списке Даниэля Дюбуа 19 побед и одно поражение в 20 боях на профи-ринге.

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