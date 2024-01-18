Владислав Сиренко признался, что ему предлагали крупную сумму за бой с россиянином Сергеем Кузьминым.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко сообщил, что ему предлагали бой с российским боксером.

По словам украинца, ему предлагали 200 тысяч долларов за поединок с представителем страны-террориста Сергеем Кузьминым, но он отклонил это предложение.

"Первое предложение - это был бой с Сергеем Кузьминым за 200 тысяч долларов. Но я ответил, что с россиянами не буду боксировать ни за какие деньги и не хочу давать им возможность зарабатывать.

А еще я понимаю, что это вряд ли будет похоже на бокс. Будет очень тяжело сдерживать себя психологически", - признался Сиренко в разговоре с Лигой профессионального бокса Украины (НЛПБУ).

Свой последний бой Владислав Сиренко провел в декабре 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил соотечественника Андрея Руденко и завоевал титул чемпиона WBO Asia Pacific, а также защитил пояс чемпиона Азии по версии WBC ABC (2-я защита украинца) в супертяжелом весе.

Затем Сиренко взял паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Он перенес операцию на руке и долгое время проходил реабилитацию.

Добавим, что в послужном списке Владислава Сиренко 19 побед (16 нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере.

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