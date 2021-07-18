Дмитрий Митрофанов защитил пояс WBO Oriental.

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал очередную победу на профессиональном ринге.

В рамках вечера бокса в Киеве Митрофанов победил чемпиона Нигерии Рилливана Бабатунде (13-1, 8 КО), нанеся ему первое поражение в карьере.

Украинец доминировал в первой половине боя, но затем все же заставил своих поклонников поволноваться. В итоге поединок продлился все десять раундов и завершился победой Митрофанова единогласным решением судей - 99:91, 98:92, 99:90.

Митрофанов одержал 11-ю победу в двенадцати боях (при одной ничьей) и защитил пояс WBO Oriental в первом среднем весе.

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На вопрос о том, что удары соперника во второй половине боя были достаточно ощутимыми и за Митрофанова пришлось поволноваться, боксер ответил:

"Я тоже начинал волноваться, потом начинал догонять. Наверное, я двигаюсь в одном темпе в бою, тренер говорит, что надо менять, что-то в этом поединке у меня не получилось".

Видеообзор боя от медиасервиса MEGOGO.

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Автор: Антон Дударь