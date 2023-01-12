Экс-мисс Хорватии лестно высказалась в адрес Владимира Кличко.

Бывшая "Мисс Хорватия" Ивана Кнолл, которая стала секс-символом ЧМ-2022 по футболу в Катаре, очень лестно высказалась в адрес Владимира Кличко.

Самая сексуальная фанатка хорватской футбольной сборной назвала легендарного украинского боксера самым большим красавчиком среди мировых знаменитостей.

"Знаешь, кто мой номер один? Есть один парень, которого я считаю лучшим из лучших - Владимир Кличко.

Видео дня

Он похож на мой идеал мужчины", - приводит слова Кнолл Sport Bible.

Добавим, что Владимир Кличко на протяжении семи лет был в отношениях с голливудской актрисой Хайден Паннетьери. В 2018 году звездная пара со скандалом разошлась. Знаменитый боксер воспитывает их общую дочь Каю-Евдокию.

Ивана Кнолл получила широкую известность благодаря пикантным образам на чемпионате мира по футболу в Катаре. Теперь ее замечают в обществе звезд шоу-бизнеса.

Напомним, сборная Хорватии, которую поддерживает модель, завоевала на ЧМ-2022 бронзовые медали. В матче за третье место хорваты обыграли Марокко со счетом 2:1.

Вас также могут заинтересовать новости: