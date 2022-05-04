Украинский боксер может встретиться с британцем в ринге, если снова побьет Джошуа.

Александр Усик заявил, что не верит в слова британца Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Об этом Усик сказал в интервью Blockasset.

В ответ на вопрос, верит ли он в то, что Фьюри действительно ушел на пенсию, Усик ответил отрицательно.

"Верю ли я, что Тайсон ушел на пенсию? Нет, не верю", - сказал крымчанин.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. 24 апреля после победы над британцем Диллианом Уайтом он объявил, что больше не намерен возвращаться на ринг.

Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ситуация в супертяжелом весе: главное