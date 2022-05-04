Александр Усик заявил, что не верит в слова британца Тайсона Фьюри о завершении карьеры.
Об этом Усик сказал в интервью Blockasset.
В ответ на вопрос, верит ли он в то, что Фьюри действительно ушел на пенсию, Усик ответил отрицательно.
"Верю ли я, что Тайсон ушел на пенсию? Нет, не верю", - сказал крымчанин.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. 24 апреля после победы над британцем Диллианом Уайтом он объявил, что больше не намерен возвращаться на ринг.
Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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- После победы над Уайтом Тайсон объявил о завершении карьеры, но его отец еще раньше говорил, что непобедимый боксер "не удержится, чтобы не подраться с победителем реванша Усик - Джошуа".
- Фьюри заявил, что его бой с Усиком никогда не состоится.
- Усик и Джошуа повторно выйдут в ринг в июле этого года - СМИ называют дату 23 июля.