Александр Усик / фото REUTERS

Александр Усик заявил, что не верит в слова британца Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Об этом Усик сказал в интервью Blockasset.   

В ответ на вопрос, верит ли он в то, что Фьюри действительно ушел на пенсию, Усик ответил отрицательно. 

"Верю ли я, что Тайсон ушел на пенсию? Нет, не верю", - сказал крымчанин. 

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. 24 апреля после победы над британцем Диллианом Уайтом он объявил, что больше не намерен возвращаться на ринг. 

Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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