Сауль Альварес проведет бой с Калебом Плантом за звание абсолютного чемпиона мира.

Лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории Сауль Альварес устроил драку со своим будущим соперником Калебом Плантом во время дуэли взглядов.

Об этом сообщил Twitter Showtime Boxing.

Боксеры вплотную подошли друг к другу. Сперва они молча смотрели друг другу в глаза, но затем начали переговариваться.

Альваресу не понравилось то, что сказал Плант, и он двумя руками оттолкнул соперника. В ответ Плант замахнулся и попытался ударить мексиканца по лицу, но Альварес успел увернуться, а также ударил в ответ. В этот момент в ситуацию вмешались организаторы мероприятия, которым удалось разнять боксеров.

Позже Альварес объяснил, почему толкнул соперника. По его словам, Плант что-то сказал о его маме.

"Не говори о моей маме", - написал мексиканец в Twitter, опубликовав видео инцидента.

Бой Альвареса и Планта

Поединок состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Альварес владеет поясами WBC, WBA и WBO, а Плант - IBF.

В послужном списке Альвареса 58 побед, 1 ничья и 2 поражения. Плант одержал 21 победу в 21 поединке.

Автор: Антон Дударь