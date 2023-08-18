Луис Пабон ранее работал на втором поединке Энтони Джошуа и Александра Усика, а также на бою Владимир Кличко - Александр Поветкин.

Стали известны имена судей, которые будут работать на поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Как сообщает промоутерская компания K2 Promotions, бой рассудят два поляка, один представитель ЮАР и один пуэрториканец.

Рефери в ринге назначен Луис Пабон (Пуэрто-Рико). Подсчитывать очки будут Стэнли Кристодола (Южная Африка), Павел Кардина (Польша), Лешек Янковяк (Польша).

Видео дня

Луис Пабон ранее работал на втором поединке Энтони Джошуа и Александра Усика, а также на бою Владимир Кличко - Александр Поветкин. Пабон обслуживал также противостояние с участием Василия Ломаченко.

Усик - Дюбуа: что нужно знать

26 августа в польском городе Вроцлав Усик будет защищать свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в бою против 25-летнего британца Дюбуа.

В андеркарде поединка выступят известные украинские боксеры: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь, Ярослав Харциз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

Букмекеры выбрали фаворита боя. Прогнозисты не оставляют практически никаких шансов Дюбуа.

Усик заявил, что ему приятно боксировать в Польше. Именно там он впервые завоевал чемпионский титул в крузервейте. Также Александр сказал, что его вечер бокса в Польше укрепит дружбу между украинцами и поляками.

Вас также могут заинтересовать новости: