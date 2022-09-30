Джей Опетая получил 24 месяца условного заключения.

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе и представитель Австралии на ОИ-2012 Джей Опетая попал в громкий скандал.

Спортсмен был арестован полицией Сиднея. Инцидент произошел 14 августа в Австралия. Известный боксер поссорился с кем-то в заведении и начал вести себя слишком агрессивно, сообщает The Australian.

Спортсмен попробовал силой прорваться сквозь 5 охранников. Попытка провалилась, его попросили уйти, но Опетая решил продолжал дебоширить. Охранники схватили бойца, вызвали копов и дождались их прибытия.

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Однако, даже после прибытия представителей правоохранительных органов 27-летний боксер не успокоился. Он проявлял агрессию и постоянно просил отцепиться от него, используя ненормативную лексику. Его поведение было записано на камеру.

Полицейские решили не рисковать, надели наручники на здоровяка и увезли в участок. Опетая пытался сопротивляться и продолжал оскорблять правоохранителей. В камере боксер также не успокоился: колотил кулаками в двери и даже помочился на скамью.

Накануне состоялось судебное слушание по делу австралийского боксера. Адвокат спортсмена утверждал, что Джей ни разу не употреблял алкоголь, но в ту ночь не сдержался и его унесло.

Судья отчитал боксера, назвал его поведение "ужасным" и посоветовал завязать навсегда с алкоголем.

Стоит отметить, что боксеру очень сильно повезло и он получил лишь 24 месяца условного заключения.

Добавим, что за свою профессиональную карьеру Джей Опетая провел 22 поединка и все выиграл (17 – нокаутом).

В последнем бою в июле он победил бывшего соперника Александра Усика - представителя Латвии Майриса Бриедиса единогласным решением судей. В этом поединке австралиец отобрал у Бриедиса титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.

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