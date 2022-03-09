Легенда бокса поблагодарил британцев за поддержку и попросил закрыть воздушное пространство.

Владимир Кличко высказался о войне Украины и России.

Его цитирует BBC.

"Каждый украинец, включая меня с братом - мишени. И это уже воплощено, к сожалению, убито детей, женщин, мирных людей. Каждое лицо - цель. Мы все мишени. Потому что мы выбрали путь стать частью ЕС, Европы и демократических ценностей. Если вы думаете иначе, вы все равно являетесь мишенью.

Закрыть небо - очень важное решение. Любое действие, направленное на мир, защиту - должно быть совершено. И счет идет не на дни, а на часы, даже минуты. На всех фронтах - военных, гуманитарных, медицинских - нужна любая помощь для сохранения жизни людей.

Нужно остановить бессмысленные убийства украинцев. Сейчас очень важно делать все для этого вместе.

Также хотел бы выразить большую благодарность за поддержку. Вы (британцы - прим.) одними из первых прислали нам помощь. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас всеми возможными способами и распространяйте информацию по всему миру.

Мы должны остановить войну, Путина. Мы хотим видеть Украину великой страной, которой мы и являемся. Я очень горжусь нами, украинцами, нашей решимостью в борьбе за свободу. Я горд быть украинцем", - сказал Кличко.

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