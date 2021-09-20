Экс-чемпион мира заявил, что политика ему "не чужда".

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко ответил на вопрос о возможной политической карьере.

Об этом Кличко-младший сказал в интервью LB.ua.

"В политику не ходят. Ею либо занимаются, либо она занимается тобой. Ты делаешь выбор. Будешь этим заниматься или нет. Виталий (Кличко, - Прим.) решил заниматься уже давно. А я… Я - активист. Участвовал в Оранжевой революции в 2013-2014 годах как активист. Не как политик", - отметил Владимир Кличко.

Он подчеркнул, что пока что остается вне политики, но выразил мнение, что мог бы справиться с обязанностями лучше некоторых политиков:

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"Я выбрал пока быть вне политики. Но она мне не чужда. Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы этим заниматься. Но когда я слушаю наших политиков - а я за ними, как вы уже поняли, внимательно наблюдаю - то часто думаю: "Кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают?". Ведь я точно могу сделать это лучше".

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.

Автор: Антон Дударь