Претендент на чемпионские титулы по версиям WBO, WBA, IBF и WBA Super Энтони Джошуа в общении с прессой коснулся темы войны в Украине.
Знаменитый британский боксер отдал должное Александру Усику, Владимиру и Виталию Кличко и другими украинцами, которые встали на защиту родины. Также спортсмен добавил, что в эти трудные времена все поддерживают Украину.
"Большое уважение Усику, братьям Кличко, всем в Украине. Я знаю, что это тяжело, но тяжелые времена не продолжаются долго. Держите голову выше.
Мир все видит, мир вас поддерживает. Мир всегда с теми, кто переживает тяжелые времена. Особенно с украинским народом сейчас", - приводит слова Джошуа BoxingScene.
Добавим, что сейчас Энтони Джошуа готовится к бою-реваншу против непобедимого украинского боксера Александра Усика, который состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.
Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.