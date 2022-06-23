Британский супертяж выразил свое восхищение украинским народом.

Претендент на чемпионские титулы по версиям WBO, WBA, IBF и WBA Super Энтони Джошуа в общении с прессой коснулся темы войны в Украине.

Знаменитый британский боксер отдал должное Александру Усику, Владимиру и Виталию Кличко и другими украинцами, которые встали на защиту родины. Также спортсмен добавил, что в эти трудные времена все поддерживают Украину.

"Большое уважение Усику, братьям Кличко, всем в Украине. Я знаю, что это тяжело, но тяжелые времена не продолжаются долго. Держите голову выше.

Мир все видит, мир вас поддерживает. Мир всегда с теми, кто переживает тяжелые времена. Особенно с украинским народом сейчас", - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Добавим, что сейчас Энтони Джошуа готовится к бою-реваншу против непобедимого украинского боксера Александра Усика, который состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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