Британский боксер рассматривает вариант боя с украинцем Усиком.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что на данный момент ему интересны только два потенциальных соперника.

Британец заинтересован в поединке с украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF Александром Усиком и своим соотечественником Энтони Джошуа.

"Нет, я не заинтересован в поединке с Джо Джойсом. Меня не интересует Диллиан Уайт. Я каждый день кайфую от себя, вот и все. Я всегда говорил, что меня интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Все остальное мне неинтересно. Буду ли я драться в феврале, если не заполучу Усика или Джошуа? Вот тогда мы и увидим, не так ли? Сейчас ноябрь, так что за несколько месяцев много чего может произойти", - приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Ожидается, что Фьюри в конце 2022 года может выйти на поединок с Александром Усиком, если украинец победит в реванше Энтони Джошуа.

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В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте - апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Но пока неизвестно, состоится ли поединок Уайта и Валлина.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Владимир Медяник