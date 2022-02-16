Эгис Климас убежден, что реванш между Усиком и Джошуа в Украине не состоится.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям IBO, WBA, WBO и IBF в хэвивейте Александра Усика, рассказал о том, что реванш его клиента с Энтони Джошуа не пройдет в Украине. Также Климас проговорился об отношении Усика к вероятному вторжению РФ на территорию Украины.

Цитирует Климаса Triller.

"Я уверен, что вариант с Украиной сегодня даже не обсуждается в вопросе места проведения реванша между Усиком и Джошуа", - сказал Климас.

"Я вот хотел спросить вас, отвлекает ли Усика ситуация в Украине, все то, что происходит?", - поинтересовался журналист у менеджера.

"Ничто не в состоянии отвлечь Усика, потому что в любой ситуации, в которой бы он ни оказался, он всегда пытается найти позитив. Не думаю, что он даже обеспокоен этим. Он сфокусирован на деле", - ответил менеджер украинского боксера.

"Усик недавно был в Турции и сыграл в футбол за один из украинских профессиональных клубов. Он очень хорошо себя проявил", - добавил Климас.

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