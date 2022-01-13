Джордж Камбосос-младший снова дал обещание.

Джордж Камбосос-младший составил перечень своих следующих оппонентов.

Об этом 28-летний австралийский боксер написал у себя в Тwitter.

Абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) пользователи соцсети обвинили в том, что он избегает серьезной схватки с претендентами на титулы. Однако Камбосос пообещал подраться с украинцем Василием Ломаченко и американцами Девином Хэйни и Джервонтой Дэвисом по прозвищу "Танк".

"Успокойтесь, я даю фанатам то, чего они хотят. Хэйни, Лома, "Танк" - все они получат свое друг за другом", - написал Джордж.

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Напомним, что ранее непобедимый американец назвал Ломаченко лучшим в легком дивизионе.

I blocked you because off other comments towards something else which I found disgusting!! Nothing to do with anything boxing related tbh! Settle down buddy I’m the giving the fans what they want 👊🏻 Haney/Loma/Tank they’ll all get it 1 by 1 — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 11, 2022

Ситуация в легком весе: главное