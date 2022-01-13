Джордж Камбосос-младший составил перечень своих следующих оппонентов.
Об этом 28-летний австралийский боксер написал у себя в Тwitter.
Абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) пользователи соцсети обвинили в том, что он избегает серьезной схватки с претендентами на титулы. Однако Камбосос пообещал подраться с украинцем Василием Ломаченко и американцами Девином Хэйни и Джервонтой Дэвисом по прозвищу "Танк".
"Успокойтесь, я даю фанатам то, чего они хотят. Хэйни, Лома, "Танк" - все они получат свое друг за другом", - написал Джордж.
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Напомним, что ранее непобедимый американец назвал Ломаченко лучшим в легком дивизионе.
I blocked you because off other comments towards something else which I found disgusting!! Nothing to do with anything boxing related tbh! Settle down buddy I’m the giving the fans what they want 👊🏻 Haney/Loma/Tank they’ll all get it 1 by 1— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 11, 2022
Ситуация в легком весе: главное
- Джордж Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Василию Ломаченко.
- Украинский боксер 12 декабря уверенно побил Ричарда Комми и теперь занимает второе место в рейтинге лучших представителей легкого дивизиона от BoxRec.
- Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - обладатель пояса WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.
- Сам Камбосос ранее заявлял, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса. Промоутер Камбососа сказал, что украинец входит в число возможных соперников австралийца.