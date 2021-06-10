Украинский боксер также отметил, что "его цель стать абсолютным чемпионом мира".

Василий Ломаченко, который недавно попал под критику экс-тренера Владимира Кличко, рассказал, почему не хочет просить американца Теофимо Лопеса о реванше.

Слова украинского боксера приводит Ютуб-канал SNOWQUEENLA.

"Я не хочу просить Лопеса о реванше, ведь он и его отец знают, что это был очень близкий бой. Они знают, что произойдет, если они дадут мне реванш. Поэтому они хотят подняться в первый полусредний вес", - сказал "Лома".

"У меня все еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Для меня абсолютным чемпионом мира является Теофимо Лопес, поскольку, когда я с ним сражался, у меня было три пояса. Я завоевал титул WBC в бою с Люком Кэмпбеллом. Лопес победил в нашем поединке и забрал у меня три пояса. Четвертый титул принадлежал ему, так что он, несомненно, абсолютный чемпион мира. Чемпионство Хейни - это политика WBC. Мне все равно", - добавил Ломаченко.

Напомним, что 33-летний украинец, по мнению Лопеса, хотел покончить с собой после поражения и страдал от депрессии.

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Василий Ломаченко - Теофимо Лопес: главное

17 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.

Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.

Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи, а позже и вообще послал Ломаченко "на три буквы".

Лопес уже успел поделиться ожиданиями от боя между Накатани - Ломаченко, который состоится 26 июня.

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Автор: Артем Будрин