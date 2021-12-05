Поединок состоится уже 11 декабря.

Промоутерская компания Top Rank представила официальный промо-ролик к поединку между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Ролик появился на YouTube-канале Top Rank.

"Два бывших чемпиона оказались на одном пути - на пути возвращения к величию", - отмечается в видео.

Напомним, бой Ломаченко - Комми состоится 11 декабря и станет главным событием вечера бокса в Нью-Йорке. В этом поединке на кону не будет стоять никаких титулов.

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Ранее сообщалось, кто покажет этот поединок в Украине.

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Антон Дударь