Роберт Левандовски провел один из лучших своих матчей в футболке "Барселоны".

В воскресенье, 22 августа, в Сан-Себастьяне состоялся матч местного "Реала Сосьедад" с "Барселоной". Игра закончилась разгромной победой каталонского гранда со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт уже на 45-й секунде игры. Роберт Левандовски в одно касание реализовал передачу Алекса Бальде и забил первый мяч в составе "Барселоны". На шестой минуте счет сравнял нападающий "Реала Сосьедад" Александер Исак: мяч после его удара рикошетом залетел в ворота Марка-Андре тер Штегена.

Во втором тайме "Барселона" вновь вышла вперед: на 66-й минуте точным ударом в дальний угол отметился Усман Дембеле. Спустя две минуты вновь отличился Левандовски, оформивший дубль.

На 79-й минуте забил Ансу Фати и поставил окончательную точку в матче - 4:1 в пользу "Барселоны".

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:4

Голы: Исак, 6 - Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

"Реал Сосьедад": Ремиро, Элустондо (Горосабель, 78), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Мерино (Каррикабуру, 78), Сильва (Турриентес, 69), Субименди, Кубо (Чо, 69), Исак (Наварро, 69)

"Барселона": тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде (Рафинья, 64), де Йонг (Серджи Роберто, 85), Педри, Гави (Кессье, 85), Левандовски, Дембеле (Альба, 72), Ферран Торрес (Фати, 64)

Предупреждения: Элустондо, Ле Норман - Араухо

Обзор матча:

Стоит отметить, что в этот день Роберт Левандовски, который стал одним из главных героев матча, отмечал свое 34-летие. Поляк сделал себе отличный подарок, забив дебютные голы за "Барселону".

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о победе "сине-гранатовых" над "Реалом Сосьедад", которая стала для них первой в нынешнем сезоне Примеры.

"На этом стадионе всегда сложно побеждать. Хотел бы отметить нашу игру во втором тайме, который мы хорошо начали и переломили ситуацию. Это очень важная победа для нас, которая укрепляет веру в нашу работу. Речь идет о том, чтобы идти своим путем и верить, прогрессируя от матча к матчу. Я думаю, что в целом мы провели хорошую игру.

Мы были храбрыми, но игрокам всё ещё не хватает взаимопонимания. Де Йонг многое нам дает. Он раскрылся. Нам нужно меньше пропускать и лучше понимать игру. Мы хорошо справились, выпустив Педри в основе, а Гави в роли игрока, ищущего пространство между линиями, к чему он привык. После ничьей в прошлом туре нам было нелегко.

Мы играли с двумя чистыми крайними и одним внутренним нападающим. Практически четыре нападающих. Ансу умеет забивать. Нападающие были очень хороши. "Барселона" должна была проявить мужество, чтобы выиграть первый матч в сезоне", - приводит слова Хави Marca.

Добавим, что после двух туров в активе "Барселоны" 4 набранных очка. Команда Хави занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре "Барселона" сыграет против "Вальядолида" 28 августа. "Реал Сосьедад" свой матч 3-го тура Ла Лиги проведет 27 августа.

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