Знаменитый в прошлом боксер имеет проблемы со здоровьем.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон был замечен в инвалидном кресле.

Как сообщает Low Kick MMA, легендарного бойца увидели в инвалидном кресле в аэропорту Майами (США).

В СМИ неоднократно сообщалось, что бывший боксер страдает от "вспышки ишиаса", боли в нижней части спины. Этот недуг давно беспокоит Тайсона.

Именно из-за этой проблемы он досрочно завершил профессиональную карьеру.

Ранее в одном из интервью Майк Тайсон заявлял, что чувствует, что скоро умрет.

"Когда я смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на моем лице, я говорю: "Вау! Это означает, что мой срок годности подходит к концу, это произойдет очень скоро", - приводит слова Тайсона Daily Mail.

Майк Тайсон: боксерская карьера

56-летний Тайсон на профессиональном ринге провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два боя были признаны несостоявшимися.

Последний поединок Майк провел в 2005 году, встретившись с малоизвестным ирландским боксером Кевином Макбрайдом. Хотя после шести раундов Тайсон лидировал на карточках двух судей со счетом 57-55, он отказался от продолжения боя, и в результате Макбрайду была засчитана победа техническим нокаутом. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры:

Тайсон владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990).

Он был абсолютным чемпионом с 1988 по 1990 годы.

Вас также могут заинтересовать новости: