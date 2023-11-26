Эвандер Холифилд потерпел первое поражение в своей карьере против Риддика Боу в 1993 году.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд рассказал о своем первом поражении в карьере.

Бывший боксер считает, что он проиграл бой против Риддика Боу, потому что не послушал совета своей мамы.

"Самая главная вещь из боя с Боу - он стал первым, кто заставил меня пойти наперекор тому, что мне говорила мама. Она советовала мне не заводить дружбы с теми, с кем я потом должен был драться. Ведь часто ты говоришь этим людям то, чего не следует.

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Боу был моим спарринг-партнером, когда еще выступал на любительском ринге. Я помогал ему в мелочах, потому что у меня были деньги и все такое. Мы с Боу были хорошими друзьями, мы говорили обо всем. А потом внезапно я должен боксировать с ним.

Ну а вообще Риддик - потрясающий боец. Он может боксировать как на дальней, так и ближней дистанциях. Но раньше он быстро выдохся. На тренировках мне обычно удавалось вынудить его устать. Но в тот вечер, когда мы сражались, он оказался лучше" - сказал Эвандер Холифилд в комментарии YouTube-каналу "VLAD TV".

Напомним, осенью 1992 года Эвандер Холифилд потерпел поражение в бою против Риддика Боу и потерял чемпионские пояса WBA, IBF и WBC.

В 1993 и 1995 годах Холифилд и Боу провели еще два поединка. Во втором бою Эвандер взял реванш, победив раздельным решением судей. А третий поединок завершился победой Риддика техническим нокаутом в восьмом раунде.

Добавим, что за свою карьеру Эвандер Холифилд провел на профи-ринге 57 боев (44 победы, 2 ничьи и 10 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся).

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