Оскар Де Ла Хойя до сих пор испытывает психологическую боль.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя шокировал своим откровенным признанием. 48-летний американский боксер рассказал, что он пережил ужас в 13 лет: его изнасиловала какая-то женщина.

Слова Оскара приводит Los Angeles Time, которому спортсмен дал интервью.

"Меня изнасиловали в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше меня. Ей было более 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован".

"Человек способен скрывать многое. Ты живешь эту жизнь "Золотого мальчика" из мира бокса, но это дерьмо все еще с тобой. Я никогда особо не думал об этом, не пытался разобраться, что чувствую по этому поводу, пока в один из дней это вдруг не нахлынуло на меня. Тогда ты осознаешь, что не знаешь, что с этим надо делать", - добавил Оскар.

"Эта штука до сих пор болит. Вы просто надеетесь забыть обо всем", - искренне рассказал Де Ла Хойя.

Отметим, что 11 сентября Де Ла Хойя впервые с 2008 года выйдет на ринг. "Золотой мальчик" проведет бой с экс-чемпионом UFC - бразильцем Витором Белфортом.

Де Ла Хойя провел 45 поединков на профессиональном ринге: 39 побед (30 - досрочно) и 6 поражений. Он имеет золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне-1992, а также множество элитных поясов.

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Автор: Артем Будрин