Сергей Городничев не считает отказ Теофимо Лопеса трусостью.

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев высказал свое мнение о нежелании Теофимо Лопеса давать реванш Василию Ломаченко.

Об этом Городничев сказал на своем YouTube-канале.

"Ломаченко не дадут реванш. Вы видите, как Лопес упорно отказывается от реванша. Многие говорят, что это трусость, что он зассал, извиняюсь за выражение. Ребята, это принцип. У боксеров тоже есть не только желание всегда зарабатывать много денег, но еще и принципы", - отметил специалист.

Городничев подчеркнул, что для Ломаченко это будет большим уроком:

"Все, не прописал в контракте реванш - кури газету. Васе теперь не дают реванша из-за того, что он так сделал. Это очень серьезный урок, и вряд ли они будут боксировать. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лопес согласился. Нужно, чтобы ему не с кем было боксировать, и то я не уверен".

Напомним, что в ближайшем бою 11 декабря Ломаченко будет боксировать с Ричардом Комми. Лопес 27 ноября выйдет в ринг против Джорджа Камбососа.

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Ломаченко - Лопес: что было раньше

Встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу. Промоутер американца и украинца сказал, что реванш может состояться весной 2022 года.

Однако затем Лопес заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.

Автор: Антон Дударь