Как сообщалось, Минспорта досрочно и без объяснения причины расторгнул контакты со старшими тренерами сборной Виктором Петровым, Романом Семенишиным, Василием Шаном.

Федерация бокса Украины совместно с Министерством спорта увольняет тренерский штаб сборной команды непосредственно во время подготовки к чемпионатам мира и Европы. Тренеры обратились к президенту Владимиру Зеленскому за защитой.

Текст в facebook опубликовал Василий Шан — уволенный старший тренер молодежной сборной.

Как сообщалось, Минспорта досрочно и без объяснения причины расторгнул контакты со старшими тренерами сборной Виктором Петровым, Романом Семенишиным, Василием Шаном. По информации СМИ, следующими могут стать Илья Гурович, Леонид Лоивский, Андрей Проскурин и Владимир Дворцов, под руководством которого Владимир Кличко и Олег Кирюхин выиграли золотую и бронзовую медали на Олимпиаде в Атланте.

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"Самопровозглашенное руководство ФБУ начало разваливать бокс изнутри. Это происходит с молчаливого согласия Министерства молодежи и спорта и лично министра Вадима Гутцайта. Вместо того, чтобы защитить бокс, они выбрали тактику не замечать проблему", — говорится в обращении.

Как сообщили тренеры, Шевченко уклоняется от коммуникации с тренерским штабом, а "исполком" самовольно меняет планы подготовки команд и этим вносит противоречия в комплексную программу подготовки к Олимпийским играм. Это повлияет на качество подготовки спортсменов и спортивные результаты Украины. Бездеятельность Минспорта может привести к уничтожению федерации и большим потерям для бокса.

"Самое худшее для спортсмена — потерять время... Каждый день пребывания самозванцев во власти в ФБУ обернется боксерам потерянными годами и незавоеванными чемпионствами, для Украины — медалями, которые положат в свои копилки другие страны", — заявили тренеры.

Череду увольнений они называют кадровыми чистками: "Под нашим руководством спортсмены показали высокие результаты на официальных международных соревнованиях. Каждая медаль — это заслуга и тренера. Каждый старший, главный тренер сборной на чемпионатах Европы и мира доказал, что достоин работать со сборной Украины. Это только усиливает нашу уверенность в том, что решение о досрочном аннулировании контрактов исключительно политическое".

Тренерский штаб просит президента вмешаться в ситуацию и защитить украинский бокс: "Наша страна заслуженно считается одной из самых влиятельных боксерских стран мира… Не дайте уничтожить то, что создавалось десятилетиями. Не дайте забрать у Украины бокс". Обращение подписали восемь тренеров национальной сборной.

Напомним, Кирилл Шевченко называет себя президентом ФБУ на основании решения "внеочередной конференции" от 22 февраля 2022 года. Контрольно-дисциплинарная комиссия ФБУ отменила это решение, признав "конференцию" нелегитимной, поскольку созывать ее уполномочено исключительно Бюро ФБУ.

Международная и Европейская федерации бокса также не признали изменения в структуре управления ФБУ. Единственным законным президентом национальной федерации они считают Владимира Продивуса. Несмотря на это, Министерство юстиции Украины "узаконило" полномочия Шевченко, внеся соответствующие изменения в госреестр