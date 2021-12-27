Украинский средневес Евгений Хитров объявил, что его боксерская карьера подходит к концу.
Цитирует Евгения Boxing Studio.
"На 95% я, скорее всего, завершил карьеру. Я уже устал боксировать, если честно. Мне 33 года, я начал боксировать, когда мне было 7. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать. В юношестве и в начале взрослой жизни я постоянно дрался. Я не боксировал 2,5-3 года. Может, еще за деньги я выйду побоксировать. Но последние полгода я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать", - сказал Хитров.
"У меня всего достаточно, хорошие друзья, семья, окружение. Мне есть чем заняться, я не бедный человек. Меня все устраивает, я вернулся в свою страну и в свой город для того, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением, и с молодежью, с детьми, которые начинают свой путь, как и я 25 лет назад. Я получил хороший опыт в США, мне есть что рассказать, чем поделиться. Для этого я вернулся домой", - добавил Евгений.
Напомним, что во время Олимпиады-2012 в Лондоне у Хитрова судьи украли победу в скандальном поединке, отдав несправедливым образом триумф британцу Энтони Огого.
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Евгений Хитров: достижения на ринге
- Евгений Хитров на любительском уровне был чемпионом мира в 2011 году и чемпионом Европы в 2013-м.
- С 2013 года он перешел в профессионалы и на этот момент провел 22 боя, одержав 20 побед (17 нокаутом) при двух поражениях.
- В прошлый раз 33-летний Хитров выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда техническим нокаутом выиграл у ганца Эрнеста Амузу.