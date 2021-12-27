Евгений Хитров устал от спорта.

Украинский средневес Евгений Хитров объявил, что его боксерская карьера подходит к концу.

Цитирует Евгения Boxing Studio.

"На 95% я, скорее всего, завершил карьеру. Я уже устал боксировать, если честно. Мне 33 года, я начал боксировать, когда мне было 7. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать. В юношестве и в начале взрослой жизни я постоянно дрался. Я не боксировал 2,5-3 года. Может, еще за деньги я выйду побоксировать. Но последние полгода я уверен, что даже за деньги не выйду боксировать", - сказал Хитров.

"У меня всего достаточно, хорошие друзья, семья, окружение. Мне есть чем заняться, я не бедный человек. Меня все устраивает, я вернулся в свою страну и в свой город для того, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением, и с молодежью, с детьми, которые начинают свой путь, как и я 25 лет назад. Я получил хороший опыт в США, мне есть что рассказать, чем поделиться. Для этого я вернулся домой", - добавил Евгений.

Напомним, что во время Олимпиады-2012 в Лондоне у Хитрова судьи украли победу в скандальном поединке, отдав несправедливым образом триумф британцу Энтони Огого.

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