"Дженоа" Руслана Малиновского в 19-м туре Серии А встретится с "Болоньей".

С 5 по 7 января будут сыграны матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24.

Откроет программу этого тура поединок "Дженоа" Руслана Малиновского против "Болоньи".

Миланский "Интер" встретится в 19-м туре с "Вероной".

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Действующий чемпион Италии "Наполи" сыграет в гостях против "Торино", а "Милан" померяется силами с "Эмполи" украинца Виктора Коваленко.

Туринский "Ювентус" в рамках этого тура отправится в гости к "Салернитане", а римская "Рома" примет на своем поле "Аталанту".

Серия А: расписание матчей 19-го тура

Пятница, 5 января

21:45 "Болонья" - "Дженоа"

Суббота, 6 января

13:30 "Интер" - "Верона"

16:00 "Фрозиноне" - "Монца"

19:00 "Лечче" - "Кальяри"

21:45 "Сассуоло" - "Фиорентина"

Воскресенье, 7 января

13:30 "Эмполи" - "Милан"

16:00 "Торино" - "Наполи"

16:00 "Удинезе" - "Лацио"

19:00 "Салернитана" - "Ювентус"

21:45 "Рома" - "Аталанта"

Положение команд в турнирной таблице Серии А

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии миланский "Интер". В активе "нерадзурри" 45 набранных очков. На второй позиции с 43 баллами идет "Ювентус". "Милан" набрал 36 очков и занимает третью строчку. Замыкает четверку лидеров "Фиорентина" - 33 очка.

В зоне вылета Серии А ситуация следующая: "Кальяри" (18-е место, 14 очков), "Эмполи" (19-е место, 13 очков), "Салернитана" (20-е место, 12 очков).

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