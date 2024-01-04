Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский / фото facebook.com/genoaCFCofficial

С 5 по 7 января будут сыграны матчи 19-го тура итальянской Серии А сезона-2023/24. 

Откроет программу этого тура поединок "Дженоа" Руслана Малиновского против "Болоньи". 

Миланский "Интер" встретится в 19-м туре с "Вероной". 

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Действующий чемпион Италии "Наполи" сыграет в гостях против "Торино", а "Милан" померяется силами с "Эмполи" украинца Виктора Коваленко. 

Туринский "Ювентус" в рамках этого тура отправится в гости к "Салернитане", а римская "Рома" примет на своем поле "Аталанту". 

Серия А: расписание матчей 19-го тура

Пятница, 5 января

  • 21:45 "Болонья" - "Дженоа"

Суббота, 6 января

  • 13:30 "Интер" - "Верона"
  • 16:00 "Фрозиноне" - "Монца"
  • 19:00 "Лечче" - "Кальяри"
  • 21:45 "Сассуоло" - "Фиорентина"

Воскресенье, 7 января

  • 13:30 "Эмполи" - "Милан"
  • 16:00 "Торино" - "Наполи"
  • 16:00 "Удинезе" - "Лацио"
  • 19:00 "Салернитана" - "Ювентус"
  • 21:45 "Рома" - "Аталанта"

Положение команд в турнирной таблице Серии А

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии миланский "Интер". В активе "нерадзурри" 45 набранных очков. На второй позиции с 43 баллами идет "Ювентус". "Милан" набрал 36 очков и занимает третью строчку. Замыкает четверку лидеров "Фиорентина" - 33 очка. 

В зоне вылета Серии А ситуация следующая: "Кальяри" (18-е место, 14 очков), "Эмполи" (19-е место, 13 очков), "Салернитана" (20-е место, 12 очков). 

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