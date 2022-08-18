17 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась пресс-конференция накануне боксерского поединка Александра Усика против Энтони Джошуа, на кону которого титулы WBO, WBA, IBF и IBO. В составе команды поддержки Александра Усика, в том числе и известный украинский бизнесмен, меценат — Геннадий Буткевич. Его инвестиционная компания BGV Group Management стала почетным спонсором команды Усика в рамках матча-реванша.

"Я благодарю всех партнеров, которые поддерживают нас и помогли сегодня моей команде быть здесь. Это исторический бой для моей карьеры, так и для всей страны. И я счастлив, что рядом с нами люди и компании, которые поддерживают нас уже на протяжении длительного времени. Партнерство сквозь годы - ценно своей неизменностью и взаимоуважением. Наше сотрудничество — это не спонсорство, это уже дружба, которая началась с любви к Большому боксу", - прокомментировал поддержку Геннадия Буткевича Александр Усик.

"Большая честь поддерживать Александра в его карьере. Победы Усика – это победы всей страны, а его выступления на ринге – это демонстрация того, насколько сильными, выносливыми являются украинцы, какими смелыми они, какие они борцы. Александр несет по миру славу о нашей стране и поднимает украинский вопрос на международном уровне. Сегодня во время пресс-конференции в Джидде я видел столько уважения и восторга в глазах у присутствующих. Вот такие эмоции вызывают украинцы в мире. Признание украинцев продолжается. И этот бой — тоже об этом", — поделился Геннадий Буткевич.

Трансляция вечера бокса в Украине будет бесплатной. На протяжении всей трансляции будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Александр Усик вместе с партнерами имеют целью собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины. Если сумма донатів превысит 1 миллион долларов, часть средств будет потрачена на продуктовые наборы, которые будут переданы ВПЛ и людям, которые нуждаются в помощи.

Напомним, Геннадий Буткевич — украинский бизнесмен, совладелец корпорации "АТБ", а также основатель инвестиционной компании BGV Group Management, которая развивает бизнесы и проекты в секторах добычи, переработки, энергоэффективности, ритейла и девелопмента.