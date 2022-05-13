В тот же день стало известно о смерти в Мариуполе от обстрелов РФ боксера и судьи Алексея Купырева.

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус обнялся с россиянином Умаром Кремлевым (президент Международной боксерской ассоциации) на заседании Конгресса IBA (Международная боксерская ассоциация).

При этом украинский спортивный функционер получил из рук представителя страны-агрессора награду.

Добавим, что сегодня ФБУ сообщила о смерти боксера и судьи Алексея Купырева. По предварительным данным, Купырев погиб восьмого марта в собственной квартире в результате попадания в дом вражеского снаряда. Алексей был чемпионом Европы по боксу на молодежном уровне, а завершив карьеру, стал рефери в ринге. В частности он получил судейскую лицензию уровня первой звезды IBA.

В ФБУ выразили свои соболезнования родным и близким Купырева: "Федерация бокса Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего. Покойтесь с миром, Алексей Викторович!".

Напомним, что в январе этого года Продивус заявлял, что Украина и Россия - "единый народ".

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