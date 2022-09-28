Александр Гвоздик рассказал о планах вернуться на ринг.

Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик принял решение возобновить профессиональную карьеру.

35-летний боксер сообщил, что планиурет провести бой уже в ноябре этого года.

"Здесь можно сказать "спасибо", мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. Благодаря ему я возвращаюсь в бокс. Президент напавшей на нас страны. Это шутка, конечно. Если бы не он, я бы продолжал заниматься бизнесом.

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Пока даты нет. Я готовлюсь. Сначала мы говорили даже о том, чтобы боксировать в андеркарде Канело – Головкин 17 сентября. Но не сложилось. Потом вероятная дата была 22 октября, которая до сих пор остается вероятной, но я уже в это не очень верю. Поэтому фокусируюсь, пожалуй, на ноябрь", - сказал Гвоздик в интервью "24 каналу".

Напомним, Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры в июне 2020 года.

Александр Гвоздик: карьера

Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012.

На профессиональном ринге Александр провел 18 поединков (17 побед и 1 поражение).

В 2018-м году благодаря победе над Адонисом Стивенсоном украинец стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

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