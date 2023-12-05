Александр Усик нокаутировал Тони Беллью в 2018 году.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру после поражения от украинского боксера Александра Усика.

Известный британец признался, что решил повесить перчатки на гвоздь, потому что опасался за свое здоровье.

"Мое тело остановило меня. Это было очень опасно. Согласно оценкам, профессиональный боксер пропускает 50 тысяч ударов в голову в год. Умножьте эту цифру на 12 - меня ударили по голове 1,1 миллиона раз. В какой-то момент это даст о себе знать.

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Я могу принять это. Я знал, куда я шел. Я был одним из боксеров, которые знали, на что подписывались. Если другие бойцы начинают говорить: "Мне не стоило этого испытывать", то я подписался на это. Это то, что для меня главное, то что я делаю.

Если завтра я окажусь в коме из-за пропущенных ударов, то ни с кем не буду судиться, потому что это не их вина. Я выбрал заниматься боксом. Я привык говорить своей жене, что у меня будет тяжелый бой, что в какой-то момент я буду сильно потрясен. И она об этом знала. Так что нужно просто принять это", - приводит слова Тони Белью Boxing Social.

Напомним, бой Тони Беллью против Александра Усика состоялся в ноябре 2018 года. Украинец нокаутировал британца в 8-м раунде и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Беллью после этого боя ушел на спортивную пенсию.

За свою карьеру Тони провел 34 поединка, в которых одержал 30 побед, три боя проиграл и один завершил вничью.

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