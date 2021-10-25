Тони Беллью обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тони Беллью поделился своим мнением о реванше между обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По мнению Беллью, Энтони Джошуа не хватает прежней агрессии в боях и это является причиной его неудачных результатов.

Читайте также"Скульптора нужно уволить": фанаты бокса раскритиковали статую легендарному Тайсону (фото)"Мне кажется, у Джошуа есть определенные резервы перед реваншем. Энтони нужно снова разжечь в себе определенные вещи, вспомнить, что он делал раньше. Главным образом, Джошуа нужно вернуть себе агрессию, которую он демонстрировал примерно до боя с Диллианом Уайтом. Энтони остается настоящим бойцом, но ему нужно снова разбудить это в себе", — передает слова Беллью boxingscene.com.

Напомним, в первом бою Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа единогласным решением судей. Таким образом украинец стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO, ранее принадлежавшим британскому супертяжу.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Владимир Медяник