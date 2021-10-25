Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тони Беллью поделился своим мнением о реванше между обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
По мнению Беллью, Энтони Джошуа не хватает прежней агрессии в боях и это является причиной его неудачных результатов.
Читайте также"Скульптора нужно уволить": фанаты бокса раскритиковали статую легендарному Тайсону (фото)"Мне кажется, у Джошуа есть определенные резервы перед реваншем. Энтони нужно снова разжечь в себе определенные вещи, вспомнить, что он делал раньше. Главным образом, Джошуа нужно вернуть себе агрессию, которую он демонстрировал примерно до боя с Диллианом Уайтом. Энтони остается настоящим бойцом, но ему нужно снова разбудить это в себе", — передает слова Беллью boxingscene.com.
Напомним, в первом бою Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа единогласным решением судей. Таким образом украинец стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO, ранее принадлежавшим британскому супертяжу.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ею.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле следующего года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
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