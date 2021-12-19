Джозеф Паркер и Дерек Чисора провели бой-реванш.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, новозеландец Джозеф Паркер и британец Дерек Чисора встретились в ринге во второй раз за год.

По ходу боя британский боксер трижды побывал в нокдауне - в четвертом, седьмом и восьмом раундах. При этом Чисора сумел выиграть ряд раундов в этом поединке.

Бой продлился все 12 раундов, а результат судейских записок оказался в пользу Паркера. Экс-чемпион победил со счетом 115-110, 115-111 и 114-112.

Фанаты бокса в сети уже назвали этот бой "рубкой" года в супертяжелом весе.

ANOTHER COUNT FOR CHISORA WHO MAKES IT TO THE BELL 😱 pic.twitter.com/MDdmj4cvES — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2021

Отметим, что первый бой между этими боксерами состоялся в мае этого года и завершился победой Паркера раздельным решением судей.

Читайте такжеВсемирный боксерский совет выбрал лучший нокаут года (видео)

Паркер - Чисора

Паркер защитил пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Для 29-летнего новозеландца это 30-я победа на профи-ринге при двух поражениях (он уступал Энтони Джошуа и Диллиану Уайту).

У 37-летнего Чисоры - 12-е поражение при 32 победах. Британец проиграл в третий раз подряд. Эта серия неудач началась с поражения от Александра Усика в октябре 2020 года

Автор: Антон Дударь