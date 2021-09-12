Знаменитый боксер Эвандер Холифилд уступил бразильскому бойцу.

В ночь с 11 на 12 сентября фанаты бокса наблюдали за боем между американцем Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО) и бразильцем Витором Белфортом (1-0, 1 КО). Поединок прошел в Голливуде.

Экс-чемпион UFC быстро справился с 58-летним Холифилдом. Эвандер сразу в дебюте боя пропустил атаку и упал в нокдаун. После этого он продолжил схватку, но Белфорт серией точных ударов заставил рефери остановить бой и, таким образом, позаботиться о здоровье Холифилда.

Противостояние закончилось за 104 секунды после стартового гонга, хоть формат и предусматривал 8 раундов по две минуты.

Отметим, что бой комментировал экс-президент США Дональд Трамп.

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12, 2021

Легенда бокса Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год.

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Автор: Артем Будрин