Екатерина Усик рассказала о знакомстве с Еленой Зеленской.

Екатерина Усик, жена знаменитого боксера Александра Усика, рассказала об общении с Еленой Зеленской.

Екатерина дала интервью для FanDay.

- Видели фото вашего дома в Ворзеле после прихода оккупантов. Что с ним?

- Видео дома я увидела в интернете совершенно случайно благодаря ролику украинских СМИ. Слава Богу, все нормально - дом целый, окна целые. Единственное - они нагадили внутри дома, разрисовали стены. Повезло, что не снесли.

Дом уже год стоял на продаже, и, слава Богу, его никто не купил и не пострадал. Мы приведем дом в порядок и уже не будем продавать, я хочу поселить в нем своих родителей.

- Вы долгое время прожили в аннексированном Крыму. Скажите, в чем разница между украинцами и русскими?

- Приведу один простой пример. В Крыму нет воды. Приезжают русские дебилы и говорят: Путин все решит. Мы же (украинцы) рассчитываем только сами на себя, знаем, что проблемы за нас никто не решит. Вот и вся разница.

- Вы знакомы с Зеленским? Ваше мнение о нем?

- Я лично знаю его жену - Лену Зеленскую. У нас дети ходили в один садик, были в одной школе. Лена - очень грамотная и спокойная женщина.

Настоящая первая леди. Когда началась война я ей написала, и она ответила: "Держитесь, все будет хорошо!". Семья у них хорошая, дети классные, Кирюха малой вообще кайф.

По детям сразу видно, какая семья. Первым, кого я увидела, был их младший сын Кирилл. Именно благодаря ему мой Кирилл начал нормально ходить в садик, он его расслабил, они сдружились.

Дети Зеленского до последнего ходили в школу. Своих пацанов я перевела в другую школу, а с ними осталась Лиза. 23 февраля уже шла непонятная история, многие уезжали.

Я созвонилась со своей подружкой, и она говорит: "Зеленские в школе, значит все нормально". Они на примере своих детей внушают уверенность и не паникуют, хотя могли их увезти заранее в безопасное место.

Что касается Владимира Зеленского. Скажу честно, я даже не голосовала. Поначалу относилась к Зеленскому как к очередному президенту — закончится срок, придет новый.

Но теперь я горжусь и восхищаюсь нашим президентом, как и вся страна. Уверена, что любой другой президент уже уехал бы из Украины, а он остался с народом. На следующих выборах я несомненно отдам свой голос за него.

- Если бы вы могли обратиться к Путину, зная, что он вас услышит, чтобы вы ему сказали?

- Не хочу об этом даже думать, потому что я его ненавижу. При встрече я бы просто переступила через него и пошла дальше, – сказала Усик.

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