Сергей Богачук защитил титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

В ночь на 23 июля в рамках вечера бокса в Санта-Инез (США) украинец Сергей Богачук встречался с представителем Ганы Патриком Аллоти.

Бой продлился всего две с половиной минуты. Украинский боксер быстро захватил инициативу, прижав оппонента к канатам и агрессивно нанося мощные удары.

За 40 секунд до конца первого раунда Патрик Аллоти пропустил мощный правый хук в челюсть и упал лицом вперед. Рефери принял решение остановить бой.

Видео дня

Видео нокаута:

Таким образом, Сергей Богачук одержал победу техническим нокаутом и защитил титул WBC Continental Americas в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Стоит отметить, что для Богачука это 23-я победа на профи-ринге. Все победы украинский боксер одержал досрочно. Единственное поражение 28-летний уроженец Винницы потерпел в марте 2021 года, когда уступил опытному Брендону Адамсу из США.

Напомним, в ноябре 2022 года Сергей Богачук во втором раунде нокаутировал американца Аарона Коули и вернул себе пояс чемпиона WBC Continental Americas.

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