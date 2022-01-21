Владимир Продивус сделал неоднозначное заявление.

Глава Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимир Продивус и президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев вдвоем записали видеоролик.

В совместном видео спортивные функционеры передают привет всем жителям Украины и России, называя их "единым народом".

"Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?", - спрашивает у Продивуса Кремлев, а Владимир соглашается, подчеркнув, что украинцы и русские являются "едиными славянами, единым народом, братьями".

Напомним, что в 2020 году Федерация бокса Украины поддержала кандидатуру генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA).

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