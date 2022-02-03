Самоуверенности британского боксера можно только позавидовать.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что сможет вернуть себе титулы WBA, IBF, WBO и IBO, которые забрал у него Александр Усик.

Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн для YouTube-канала MMAFightingonSBN.

"У нас нет другого пути, только реванш с Усиком. Единственным другим вариантом, на который я смотрел, была та другая сделка, в которой были большие деньги. Другого соперника мы не рассматривали", - сказал Эдди.

"Джошуа хочет бой с Усиком, поэтому он сделал изменения в своем тренерском штабе. Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне: "Я побью Усика". Потом я его спросил: "Ты же еще не начал работать со своим новым тренером?" Он ответил, что побьет Усика и без тренера. Так что у Энтони боевой настрой, ему предстоит провести тяжелый поединок", - добавил Хирн, который представляет интересы Джошуа.

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