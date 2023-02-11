Нужно спрашивать у Александра – он знает мнение Энтони.

Британский боксер Энтони Джошуа вспомнил два боя против украинского боксера, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика:

"Мое выступление в первом бою было плохим. В реванше я выступил получше, но этого оказалось маловато. Это показало мне другой уровень, которого нам нужно достичь. И это будет сложно.

Я чувствую, что проиграл в поздних раундах. Я отдал последние два-три раунда, но я уступил более сильному сопернику. Усик - очень талантливый боец", - сказал Джошуа в интервью iD Boxing.

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Кроме этого британец прокомментировал возможность очередного реванша с украинским бойцом:

"Третий бой с Усиком? Спросите у него. Он знает, что я скажу. Но вам нужно увидеться с ним.

Я не знаю, что он планирует. Думаю, он сейчас может поймать большую рыбу", - сказал Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа и Александр Усик проводили свои поединки в сентябре 2021-го года и августе 2022-го. В обоих случаях победу праздновал украинец по решениям судей.

Противостояние Усика и Джошуа: что известно

Легенда мирового бокса рассказал, что поразило его во второй победе Усика над Джошуа.

Реванш между Александром и Энтони был признан лучшим боем 2022-го года.

Свою победу Усик посвятил Украине.

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