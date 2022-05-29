В ночь на 29 мая в Нью-Йорке состоялся боя, в котором встретились американские боксеры легкого веса Джервонта Дэвис и Роландо Ромеро.
На кону в большом чемпионском поединке стоял пояс WBA World, который принадлежал Дэвису.
Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в шестом раунде поединка, после того как Джервонта поймал своего оппонента встречным ударом. После этого Роландо пытался подняться, но рефери не стал продолжать счет и досрочно остановил поединок, несмотря на недовольство команды Ромеро.
Роландо же покинул ринг, выглядев сильно дезориентированным.
DOWN GOES ROMERO 😱 #DavisRomeropic.twitter.com/nKDMPhD89h— CBS Sports (@CBSSports) May 29, 2022
Примечательно, что на момент остановки боя судьи разошлись во мнениях: у одного впереди был Ромеро (48-47), остальные насчитали больше Дэвису (49-46 и 48-47). Обслуживали поединок Рон Макнэйр, Кевин Морган и Робин Тейлор. Ромеро был впереди на карте Моргана.
Напомним, титулованный украинский боксер Василий Ломаченко неоднократно вызывал Дэвиса на бой в последние годы, однако промоутер того Флойд Мейвезер каждый раз отвечал, что "не время".
Джервонта Дэвис - Роландо Ромеро: после боя
- Поражение против Дэвиса стало первым в карьере Ромеро: он выиграл 14 боев, причем 12 из них нокаутом, и один раз проиграл.
- На счету Дэвиса теперь 27 побед (25 из них – нокаутом), и поражений пока нет.
- Дэвис завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе в 2019 году, нокаутировав Юриоркиса Гамбоа.
- Это уже третья успешная защита титула WBA в легком весе для Дэвиса.
- Кроме того, Дэвис - действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в 1-м полусреднем весе.