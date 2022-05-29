Это уже третья успешная защита титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе для Джервонты Дэвиса.

В ночь на 29 мая в Нью-Йорке состоялся боя, в котором встретились американские боксеры легкого веса Джервонта Дэвис и Роландо Ромеро.

На кону в большом чемпионском поединке стоял пояс WBA World, который принадлежал Дэвису.

Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в шестом раунде поединка, после того как Джервонта поймал своего оппонента встречным ударом. После этого Роландо пытался подняться, но рефери не стал продолжать счет и досрочно остановил поединок, несмотря на недовольство команды Ромеро.

Роландо же покинул ринг, выглядев сильно дезориентированным.

Примечательно, что на момент остановки боя судьи разошлись во мнениях: у одного впереди был Ромеро (48-47), остальные насчитали больше Дэвису (49-46 и 48-47). Обслуживали поединок Рон Макнэйр, Кевин Морган и Робин Тейлор. Ромеро был впереди на карте Моргана.

Напомним, титулованный украинский боксер Василий Ломаченко неоднократно вызывал Дэвиса на бой в последние годы, однако промоутер того Флойд Мейвезер каждый раз отвечал, что "не время".

Джервонта Дэвис - Роландо Ромеро: после боя