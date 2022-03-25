Владимиру Кличко исполнилось 46 лет.

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил своего родного брата Владимира с днем рождения - 46 лет празднует сегодня младший из братьев.

Сейчас оба находятся в Киеве, где защищают столицу от наступления российских войск.

"Друзья! Сегодня День рождения у самого близкого мне человека. У нас сильная связь, даже когда мы не рядом. В это критическое для Украины время мы вместе, в Киеве. Бок о бок. Поддержку и помощь брата я ощущаю ежедневно и ежеминутно.

Как он недавно сказал: это самый сложный бой в нашей жизни. Бой за наш город и нашу страну. И мы, без сомнения, победим! Ибо добро всегда побеждает зло! Спасибо судьбе и нашим родителям, что подарили мне такого брата! С Днем рождения, Володя!", - написал Виталий у себя в Instagram.

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