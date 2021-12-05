Известный украинский боксер проведет свой первый бой в этом году

Украинский боксер Сергей Деревянченко в ночь с 5 на 6 декабря встретится в ринге с соперником из Доминиканской республики Карлосом Адамесом.

Бой пройдет в Лос-Анджелесе в андеркарте поединка между американцем Джервонтой Дэвисом и мексиканцем Исааком Крусом.

Деревянченко - Адамес: где смотреть бой

Транслировать противостояние Деревянченко и Адамеса в Украине будет медиасервис MEGOGO.

Трансляция вечера бокса начнется в 03.00 утра по киевскому времени. Бой украинца ожидается ориентировочно не ранее 05.00 утра.

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Деревянченко - Адамес: перед боем

Деревянченко провел на профи-ринге 16 боев. Он одержал 13 побед при трех поражениях. Украинец трижды боксировал за титул чемпиона мира и во всех боях уступил - Дэниелу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермалу Чарло.

В предыдущий раз Деревянченко выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда уступил Чарло.

Адамес выходил на ринг 21 раз. Он одержал 20 побед при одном поражении - в 2019 году доминиканец уступил Патрику Тейшейре.

За этот бой Деревянченко гарантированно получит 200 тысяч долларов. Его сопернику заплатят 50 тысяч.

Перед боем украинец показал вес 72,1 кг, а доминиканец - 72,3 кг.

Автор: Антон Дударь