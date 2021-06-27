Экс-чемпион мира хочет вернуть свои пояса.

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал досрочную победу над японцем Масайоши Накатани, а также обратился к своему предыдущему сопернику Теофимо Лопесу.

Ломаченко цитирует Tribuna.com.

"Я очень рад, потому что вернулся с победой. Была стратегия работать вторым номером, потому что его рост и длина рук не позволяли бы мне действовать первым. Я должен был действовать на контратаках, что у меня и получалось. Я чувствую себя очень хорошо, счастлив, потому что выполнил поставленную задачу от своего отца, придерживался выстроенной стратегии. Она принесла нам победу, поэтому я рад", - сказал Ломаченко.

Он выразил мнение, что реванш с Лопесом должен состояться:

"Все видели, я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш. У него следующий бой с Камбососом. Но что дальше? Я жду. Я рад, если они готовы после своего поединка провести реванш. Это то, что мы хотим, что хотят все фаны бокса".

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"Выиграй свой бой, давай проведем реванш", - обратился Ломаченко к Лопесу.

Напомним, в прошлом году Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мираю

Ломаченко - Накатани: итоги боя

УНИАН провел онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

Для Ломаченко это был первый бой после поражения от Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Украинец провел свой 17-й бой на профессиональном ринге и одержал 15-ю победу (в 11-й раз он выиграл досрочно).

Для Накатани это был 21-й бой в профи. Он потерпел второе поражение. Первое было от Теофимо Лопеса, но американцу японец проиграл по очкам.

На кону в этом бою впервые в карьере Ломаченко на профи-ринге не стояло никаких поясов.

Накатани был самым высоким соперником в карьере Ломаченко (рост японца - 1,82 м).

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Автор: Антон Дударь