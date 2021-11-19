Украинский боксер проведет защиту чемпионского титула.

20 ноября в Киеве пройдет бой между чемпионом мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артемом Далакяном и панамцем Луисом Консепсьоном.

Далакян - Консепсьон: где смотреть бой

В прямом эфире поединок украинского боксера покажет медиасервис MEGOGO.

Вечер бокса в Киеве стартует в 19.00, а бой Далакяна и Консепсьона начнется около 21.00.

Далакян - Консепсьон: прогноз букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в успехе украинского чемпиона. На победу Далакяна можно поставить с коэффициентом 1,06, тогда как на успех панамца 8,00. На ничью выставлен коэффициент 23,00.

На досрочную победу Далакяна букмекеры дают коэффициент 1,57, а на нокаут от панамца - 13,00. На то, что украинец выиграет по очкам, можно поставить с коэффициентом 2,62, тогда как на победу Консепсьона решением судей - 19,00.

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Артем Далакян: пятая защита пояса

Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велорию.

После этого украинец провел четыре защиты титула. Он побеждал Сиричана Тайена, Грегорио Леброна, Саравуту Таворнхама и Хосбера Переса.

В поединке против Переса Далакян сумел победить, даже несмотря на то, что провел большую часть боя с переломом руки.

Далакян провел на профи-ринге 20 боев и во всех одержал победы. У Консепсьона - 39 побед и 8 поражений.

Автор: Антон Дударь