В пятницу, 28 января, в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону состоялись мужская и женская спринтерская гонка.
Победу в мужском спринте одержал норвежец Эрлен Бьонтегор, второй результат показал россиянин Никита Поршнев, а третьим стал немец Лукас Фрацшер.
Украину представляли в ней шесть биатлонистов: Андрей Доценко, Виталий Труш, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насыко и Андрей Орлик. Однако ни один из них не попал даже в топ-40.
Результаты гонки:
1. Эрлен Бьонтегор (Норвегия, 0+0) 26:39.4
2. Никита Поршнев (Россия, 0+0)+20.6
3. Лукас Фрацшер (Германия, 0+1)+22.9
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41. Андрей Доценко (Украина, 1+1) +2:34.6
55. Виталий Труш (Украина, 2+2) +3:00.6
56. Тарас Лесюк (Украина, 2+2) +3:01.4
61. Руслан Ткаленко (Украина, 3+1) +3:10.5
79. Денис Насыко (Украина, 2+4) +3:58.5
82. Андрей Орлик (Украина, 0+4) +4:04.4
В женском спринте чемпионкой Европы стала Рагнильд Фемштейневик, серебряную медаль завоевала немка Франциска Хильдебранд, а бронза у еще одной представительницы Германии Янины Хеттих. Последняя показала лучшую чистую скорость на лыжне, но пробежала круг штрафа после стойки.
В составе сборной Украины лучшей стала Юлия Журавок, которая закрыла все мишени и заняла 7 место. Ольга Абрамова с одним промахом стала 28-й.
Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не закрыли по три мишени, у них 40 и 51 места соответственно. Валерия Дмитренко не квалифицировалась в персьют, а Анна Кривонос не стартовала.
Результаты гонки:
1. Рагнильд Фемштейневик (0+0) 21:52,7
2. Франциска Хильдебранд (0+0) +3,7
3. Янина Хеттих (0+1) +25,9
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7. Юлия Журавок (0+0) +39,8
28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32,7
40. Анастасия Меркушина (1+2) +2:01,4
51. Вита Семеренко (0+3) +2:22,7
78. Валерия Дмитренко (2+2) +3:38,9
DNS Анна Кривонос
Чемпионат Европы завершится 30 января.