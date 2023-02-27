Бой продлился все 8 раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

В ночь на 27 февраля в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии состоялся поединок между звездой YouTube Джейком Полом и Томми Фьюри, сводным братом действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

Поединок был наполнен клинчами и фолами, а соперникам не удавалось захватить инициативу в полной мере. В целом, бой больше контролировал британец, однако нельзя было это назвать доминированием.

Несмотря на то что в заключительном раунде Фьюри побывал в нокдауне, он выиграл бой раздельным решением судей. Один судья посчитал в пользу американского блогера - 75:74, а двое других отдали победу британцу - дважды по 76:73.

Джейк Пол - Томми Фьюри: лучшие моменты боя

После боя Джейк Пол заявил, что проведет реванш с британцем. Знаменитый блогер добавил, что уже обсудил с Томми Фьюри потенциальный второй поединок.

"Я должен вернуть долг, а KSI еще предстоит драться с настоящим соперником. Мы даже не знаем настоящий уровень его мастерства.

Очевидно, что с KSI, это массовый бой, но я хочу провести реванш с Фьюри. Я только что разговаривал с Томми в медицинском кабинете, и он сказал, что готов сделать это снова. Так что Фьюри согласен. Вот на чем я сейчас сконцентрируюсь. Я собираюсь доказать, что могу драться лучше, чем сегодня вечером", - приводит слова Пола Boxing News 24.

Джейк Пол - Томми Фьюри: после боя

Джейк Пол потерпел первое поражение в своей боксерской карьере. Ранее известный блогер побеждал бывших бойцов UFC Бена Аскрена и Тайрона Вудли (дважды). Всего в его активе 6 побед (4 - нокаутом).

В предыдущем бою Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой.

Томми Фьюри остается непобедимым на боксерском ринге, выиграв все свои девять боев (4 - нокаутом).

В предыдущем бою британец победил Даниэля Бочански.

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