БФ 'Украинская сила' поддержал участие боксера из Львовщины на чемпионате Европы

Благотворительный фонд "Украинская сила" поддержал участие молодого талантливого боксера из Львовщины Даниила Заморило на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет.

По результатам соревнований, которые на днях проходили в Софии (Болгария), Даниил Заморило завоевал золотую медаль. В финале он боксировал против англичанина Патриса Мугхалзая.

Отметим, что Даниил Заморило соревнуется в весовой категории до 63,5 кг. Тренируется во Львове под руководством Заслуженного тренера Украины Андрея Сальвы.

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БФ 'Украинская сила' поддержал участие боксера из Львовщины на чемпионате Европы
БФ 'Украинская сила' поддержал участие боксера из Львовщины на чемпионате Европы

"Мы хотим поздравить Даниила и его тренера, Андрея Сальву, с этим весомым результатом и пожелать ему успехов в карьере. Вы творите спортивную историю Украины и Европы!" - отметили в Благотворительном фонде "Украинская сила".

Справочно.

Украинская Сила - благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны.

С тех пор совместными усилиями учредителей и партнеров было передано нашим защитникам около сотни автомобилей, десятки дронов с ночным видением, сотни бронежилетов, касок, турникетов, медсредства, теплую одежду, генераторы и топливо для транспортных средств.

Деятельность Фонда постоянно расширяется и масштабируется.