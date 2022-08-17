Из-за отсутствия финансирования со стороны ФБУ юношеская сборная Украины по боксу впервые поехала на чемпионат Европы за свой счет, отметил спортивный директор Федерации.

Обещанная самопровозглашенным президентом Федерации бокса Украины Кириллом Шевченко "перезагрузка" ФБУ оставила спортсменов и тренеров без денег. Об этом в Facebook сообщил спортивный директор Федерации, тренер Антон Чередниченко.

Он напомнил, что из-за отсутствия финансирования со стороны ФБУ юношеская сборная Украины по боксу впервые поехала на чемпионат Европы за свой счет. Расходы на участие одного спортсмена составили около 46 тыс. грн. Такая же участь, вероятно, ожидает участников других международных соревнований.

"К руководству федерации рейдерским образом пробрались люди, которым федерация бокса нужна для своих целей, а не для помощи спортсменам и тренерам. Не для того люди вкладывались в рейдерский захват, чтобы сейчас тратить деньги на спортсменов. Поэтому поездка наших юношей и девушек на Чемпионат Европы – это проблема самих юношей и девушек", – написал Антон Чередниченко.

Он напомнил, что самопровозглашенный президент ФБУ Шевченко обещал выделять ежемесячно 50-70 тыс. долларов на развитие бокса, выплачивать зарплату первым номерам сборных и судьям. Однако эти обещания остаются невыполненными: "Нет никаких 50-70 тысяч. А что есть? Есть молодые боксеры и их тренеры, которым президент ФБУ Кирилл Шевченко не дает средств даже на билет на ЧЕ. Даже в одну сторону".

Спортивный директор ФБУ сообщил, что для обеспечения проведения всех спортивных мероприятий по боксу в 2022 году, требовалось около 80 млн грн., а в государственном бюджете на эти потребности заложена сумма в 4 раза меньше.

Однако участие боксеров и тренеров в чемпионате Европы среди мужчин и женщин до 22х лет, чемпионате Европы среди молодежи, чемпионате Европы среди мужчин, а также чемпионате мира среди женщин, было полностью обеспечено ФБУ, под руководством президента – Продивуса Владимира Степановича. При чем на данные чемпионаты, не было потрачено ни копейки с бюджетных средств.

Нынешние "руководители", по мнению Антона Чередниченко, от развития бокса самоустранились. "Возможно, некто, не обладающий информацией о реальных затратах и вложениях в ФБУ (боксеры, тренера, судьи) подумал, что на боксе и на федерации можно зарабатывать, для этого только нужно стать руководителем и все. Но это ошибка, потому что здесь можно и нужно только вкладывать. И вкладывать нужно много", – говорится в сообщении.

Из-за рейдерского захвата федерации и внесения изменений Минюстом в госреестр легитимное руководство ФБУ не имеет рычагов влияния на ситуацию. По его оценке, такими действиями министерство помогает ворам уничтожать спорт в Украине.